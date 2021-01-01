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جرائم بدون رادع: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

الجمعة 22 يناير 2021 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
جرائم بدون رادع: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بأم الفحم



أم الفحم /سما/

قتل الشاب  ناصر أبو جعو (21 عاما) متأثرا بجروحه الخطيرة بجريمة إطلاق نار بمدينة أم الفحم، وأصيب شخص آخر بجروح متوسطة في جريمة منفصلة بمدينة رهط، اليوم الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن شابا قتل من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في حي "الميدان" بأم الفحم تزامنا مع مظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة بالمدينة.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج بيد أنه جرى إقرار وفاته هناك بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وفي مدينة رهط، أصيب شخص بعيارات نارية أطلقها مجهول عليه بعد خروجه من صلاة الجمعة من أحد المساجد، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بأنها متوسطة.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب ومن ثمّ نقلته بسيارة إسعاف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين، دون معرفة خلفيتهما بعد فيما لم يبلغ عن اعتقال أي مشتبه به.

#أم الفحم #جريمة اطلاق نار #حي الميدان

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