اصابتان في جريمتي إطلاق نار بأم الفحم ورهط

أم الفحم/سما/

أصيب شخصان أحدهما بجروح خطيرة بجريمة إطلاق نار بمدينة أم الفحم، والآخر وصفت حالته بالمتوسطة في جريمة منفصلة بمدينة رهط، اليوم الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن شخصا أصيب بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في حي "الميدان" بأم الفحم تزامنا مع مظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة بالمدينة.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفي مدينة رهط، أصيب شخص بعيارات نارية أطلقها مجهول عليه بعد خروجه من صلاة الجمعة من أحد المساجد، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بأنها متوسطة.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب ومن ثمّ نقلته بسيارة إسعاف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين، دون معرفة خلفيتهما بعد فيما لم يبلغ عن اعتقال أي مشتبه به.