صورة .. تفاصيل جريمة بنت مستشفى الجامعة في الأردن

عمان / سما

كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة 22 كانون ثاني 2021، عن تفاصيل جريمة "بنت مستشفى الجامعة" التي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي عقب تعرضها للضرب العنيف على يد شقيقها.

وقالت وسائل الإعلام إن "بنت مستشفى الجامعة" تعرضت لضرب وحشي من قبل شقيقها، موضحة أنه ربطها وضربها كي لا تتمكن من الفرار وطلب النجدة، رغم محاولة والدتها وشقيقتها إنقاذها منه.

وبينت أن شقيق بنت مستشفى الجامعة قام بالإبقاء عليها مقيدة داخل حمام المنزل ثم ضربها باستمرار واعتدى على والدته وشقيقته الثانية بسبب محاولتهما إنقاذها من بين يديه، دون أن تنجح في إبعاده عنها.

وأفادت بأن بنت مستشفى الجامعة بقيت مكبلة داخل الحمام حتى وافق شقيقها لاحقا على نقله إلى المستشفى بعد أن أجبر والدته على القول إنها سقطت بالحمام وهي في غيبوبة تامة حتى لحظة نشر هذا النص.





بنت مستشفى الجامعة:

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية قبضت على أخ بنت مستشفى الجامعة وتمت إحالته إلى القضاء والمحاكمة، منوهة إلى أن هذه الجريمة حدثت يوم الرابع والعشرين من الشهر الماضي إثر خلافات بينهما.

وأضافت أن فتاة مستشفى الجامعة تعاني من نزيف في الرئة والدماغ وخضت لعملية جراحية في الرأس، لافتة إلى أن هذه القصة تشبه ما حدث مع الفتاة الفلسطينية إسراء غريب التي قتلت على يد عائلتها.





وتفاعل النشطاء والإعلاميون على تويتر مع قضية بنت مستشفى الجامعة، إذ كتب الصحفي ياسر أبو هلالة مدير مكتب قناة الجزيرة في الأردن : "لا توجد قوانين تسمح بجريمة كهذه، يوجد فساد ما يعيق تطبيق القانون".

وقال أبو هلالة: هذه جريمة مكتملة الأركان . ولو حادث سيارة وصل مستشفى الجامعة للشرطة حق التوقيف والتحويل للمحكمة . السؤال من الذي أفرج عمّن ارتكب شرع بالقتل ؟ سواء كان بقضيب حديد أم مسدس، أخته، أم جاره؟.

#بنت_مستشفى_الجامعة لا توجد قوانين تسمح بجريمة كهذه. يوجد فساد " ما" يعيق تطبيق القوانين . هذه جريمة مكتملة الأركان . ولو حادث سيارة وصل مستشفى الجامعة للشرطة حق التوقيف والتحويل للمحكمة . السؤال من الذي أفرج عمّن ارتكب شرع بالقتل ؟ سواء كان بقضيب حديد أم مسدس، أخته، أم جاره ؟ — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) January 22, 2021

بدورها، قالت الإعلامية روعة أوجيه: يقولون إنّ قوانين حماية المرأة من العنف الأسري هي قوانين تهدّد سلامة الأسرة، لكن طالبة شريعة في غيبوبة منذ شهر، وأختها عرجاء مدى الحياة، والأخ الذي عنّفهما عليه قيد مخدرات لكن خرج بكفالة الأب، رغم أنّه ضرب أمّه أيضاً، والأسرة بألف خير؟!.