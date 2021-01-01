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إيران مستعدة للحوار مع دول الخليج استجابة لدعوتي قطر والكويت

الجمعة 22 يناير 2021 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران مستعدة للحوار مع دول الخليج استجابة لدعوتي قطر والكويت



طهران/سما/

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "طهران مستعدة للحوار مع دول الخليج استجابة لدعوة قطر أو دعوة سابقة من الكويت".

وقال ظريف في حديث للتلفزيون الإيراني: "مددنا دوما يد الصداقة إلى دول الخليج، لأن هذه المنطقة ملك لكافة دولها وضمان أمنها لصالح الجميع، وزعزعة أمن المنطقة لا يخدم سوى فئة خاصة"، مشددا على أن "ردنا كان إيجابيا على دعوة الكويت للحوار مع دول الخليج في زمن أمير الكويت الراحل، لكن بقية الدول فضلت أن تصبر بسبب مجيء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

واعتبر أن "دول الخليج خسرت فرصة أربع سنوات للحوار مع إيران والآن ذهب ترامب وبقينا نحن ودول الخليج"، مضيفا: "على دول الخليج أن تدرك أنها باقية إلى جانب إيران والرؤساء الأمريكيون يتغيرون".

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