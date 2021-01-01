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مقتل عائلة وإصابة 4 أشخاص جراء عدوان إسرائيلي على حماة السورية

الجمعة 22 يناير 2021 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل عائلة وإصابة 4 أشخاص جراء عدوان إسرائيلي على حماة السورية



دمشق /سما/

أكد مصدر عسكري لوكالة "سانا" السورية، أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة حماة، فجر اليوم الجمعة، أسفر عن مقتل عائلة وإصابة أربعة اشخاص.

وأعلن المصدر العسكري، مقتل عائلة مؤلفة من أب وأم وطفلين وجرح أربعة آخرين هم امرأة وطفلان وعجوز بالإضافة إلى تدمير ثلاثة منازل للمواطنين على الطرف الغربي لمدينة حماة.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية، صباح اليوم الجمعة، في ريفي دمشق الشمالي وطرطوس الجنوبي لصواريخ معادية أثناء محاولاتها استهداف مواقع عسكرية في ريف حماة.

ونفى المصدر العسكري أن يكون هنالك أي عدوان على ريف دمشق أو طرطوس، وأن أصوات الانفجارات التي سمعت في سماء محافظة طرطوس وريفها وريف دمشق الشمالي ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية للصواريخ الإسرائيلية التي حاولت استهدف مواقع في محيط محافظة حماة.

#سوريا #العدوان الاسرائيلي #حماة

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