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بوجه عابس... ميلانيا ترامب ترفض التوقف لالتقاط الصور... فيديو

الجمعة 22 يناير 2021 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوجه عابس... ميلانيا ترامب ترفض التوقف لالتقاط الصور... فيديو



واشنطن/سما/

أظهرت  السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، استعدادها للخروج من دائرة الضوء بعد الخروج من البيت الأبيض، بعدما رفضت التوقف أمام عدسات المصورين الذين كانوا بانتظارها لدى وصولها إلى مقر إقامتها الجديد.

وظهرت ميلانيا في مقطع فيديو برفقة ترامب الذي وقف يلوّح بيده أمام المصورين بمطار "بالم بيتش"، بينما توجهت زوجته التي بدت عابسة الوجه مباشرة إلى السيارة دون توقف.


وكانت ميلانيا أقدمت على التصرف ذاته أثناء صعودها إلى الطائرة، حيث حيا ترامب الحاضرين قبل دخوله إليها، بينما مضت هي إلى الداخل دون حتى أن تلتفت خلفها.


وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، غادرت عائلة ترامب العاصمة واشنطن على متن طائرة الرئاسة في وقت مبكر من الأربعاء، وهبطت بعد ساعات في فلوريدا، حيث ستقيم في منتجع "مار إيه لاغو".


و قد  كشفت تقارير ، في وقت سابق، أن ميلانيا ترامب لم تلتق جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ولم تجر أي اتصالات معها.

كما أنها لم تواصل عملها في مبادرتها الخاصة "Be Best" بعد هزيمة زوجها في الانتخابات الرئاسية، والتي كانت أطلقتها لمكافحة التنمر بين الأطفال، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتواجه ميلانيا ترامب انتقادات لاذعة بالتنازل عن أي مسؤوليات مرتبطة بأدوارها الرسمية، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز جو بايدن.

#ميلانيا ترامب #دونالد ترامب

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