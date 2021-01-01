  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تحديث جديد لمتصفح Google Chrome يمنح المستخدمين ميزات إضافية

الجمعة 22 يناير 2021 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحديث جديد لمتصفح Google Chrome يمنح المستخدمين ميزات إضافية



وكالات

أعلنت غوغل مؤخرا عن إطلاق تحديث جديد لمتصفح Chrome 88 القادر على العمل مع مختلف أنواع الحواسب والهواتف والأجهزة الذكية.

وتبعا للخبراء في غوغل فإن التحديث الجديد حمل لمستخدمي Chrome العديد من الميزات الجديدة، فالنسبة لمستخدمي المتصفح مع أنظمة "ويندوز-10" تحسنت ميزات الوضع الداكن للمتصفح، وظهرت لديهم أشرطة تمرير داكنة جديدة، أما مستخدمي Chrome OS فقد حصلوا على ميزات جديدة للإعدادات السريعة للمتصفح.

ومع هذا الإصدار الجديد عطلت غوغل في متصفحها بعض التقنيات القديمة مثل بروتوكولات FTP، كما اختفى مشغل Adobe Flash من المتصفح أيضا، وأضيفت ميزة Tab Search.

ومع هذا التحديث بات بإمكان مستخدمي Chrome عبر أنظمة ويندوز و iOS و Chrome OS ضبط كلمات مرور الإنترنت الخاصة بهم بشكل أسرع وأكثر سهولة، كما بات المتصفح ينبه المستخدم في حال كان يستعمل كلمات مرور ضعيفة.

المصدر: 3dnews

#متصفح قوقل #ميزات اضافية #متصفح كروم #كروم88 #غوغل #قوقل كروم #غوغل كروم

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي يكشف سبب تحليق طائرة "بومباردير" في أجواء قطاع غزة

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد كورنيا اليوم مباشر في كأس الملك 2021

مصدر أمني يحذر من "طائرة "بومباردير" تحلق في أجواء قطاع غزة

وزارة الداخلية بغزة تتخذ حزمة إجراءات تخفيفية وتعلن آلية جديدة ليومي الجمعة والسبت

سهى عرفات لوكالة عبرية: على "أبو مازن" أن يغادر الحكم كما رحل ترامب!

الجهاد الاسلامي توضح بشأن مشاركتها بالانتخابات الفلسطينية القادمة

قناة عبرية: 6 شروط لأي عملية عسكرية في غزة .. ما هي ؟

الأخبار الرئيسية

مسؤول فتحاوي: الحركة لم تناقش بعد مرشحها للرئاسة .. و حماس خارج المنافسة

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

استراليا تفتح تحقيقًا بشأن المناهج الدراسية للأونروا خاصة في فترة الاغلاق

حماس

لا لقاح أمام عناد الحركة .. خبير اسرائيلي: حماس ستتصرف وفق مقولة "ما لا يقتلك يقويك"

عباس

مصادر تكشف تفاصيل لقاء الرئيس بوفد المخابرات المصرية والأردنية مؤخرًا