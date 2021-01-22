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وفاة معلم أمام طلابه أثناء درس على منصة "مدرستي"في السعودية

الجمعة 22 يناير 2021 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة معلم أمام طلابه أثناء درس على منصة "مدرستي"في السعودية



الرياض/سما/

سقط معلم سعودي بمدينة جدة، أمس الخميس، وهو يلقي درسه على منصة "مدرستي".

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، مساء أمس الخميس، أن المعلم أحمد حسن الزهراني، بثانوية عبد الرحمن الداخل التابعة لمكتب النسيم بتعليم جدة، توفى بنوبة قلبية أثناء إلقاء درسه على منصة "مدرستي".


وسقط الزهراني بجوار جهازه فحملته أسرته إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة.

وكان الزهراني الذي خدم في مجال التعليم 26 عاما، أبا لأربعة أبناء، طيب القلب ومتفانيا في عمله وهمه رفع مستوى الطلاب وخلق بيئة عملية لدراسة مادته.

ونقلت الصحيفة عن المنسق الإعلامي بالمدرسة، المعلم خالد الزهراني، أن امس الخميس لم يكن عاديا بالنسبة له ولزملائه، نتيجة إصابتهم بصدمة نفسية كبيرة، لفقدهم المعلم أحمد الزهراني.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، مساء أمس الخميس، أن المعلم أحمد حسن الزهراني، بثانوية عبد الرحمن الداخل التابعة لمكتب النسيم بتعليم جدة، توفى بنوبة قلبية أثناء إلقاء درسه على منصة "مدرستي".


وسقط الزهراني بجوار جهازه فحملته أسرته إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة.

وكان الزهراني الذي خدم في مجال التعليم 26 عاما، أبا لأربعة أبناء، طيب القلب ومتفانيا في عمله وهمه رفع مستوى الطلاب وخلق بيئة عملية لدراسة مادته.

ونقلت الصحيفة عن المنسق الإعلامي بالمدرسة، المعلم خالد الزهراني، أن امس الخميس لم يكن عاديا بالنسبة له ولزملائه، نتيجة إصابتهم بصدمة نفسية كبيرة، لفقدهم المعلم أحمد الزهراني.

#منصة مدرستي #السعودية #صحيفة عكاظ #جدة #حسن الزهراني #وفاة معلم أمام طلابه

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