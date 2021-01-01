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عملة "البيتكوين" تتجه لأسوأ خسارة أسبوعية في شهر

الجمعة 22 يناير 2021 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عملة "البيتكوين" تتجه لأسوأ خسارة أسبوعية في شهر



وكالات

تذبذبت عملة "البيتكوين" اليوم الجمعة، وتتجه صوب أسوأ انخفاض أسبوعي منذ سبتمبر 2020، إذ أدت المخاوف بشأن التنظيم وارتفاعها الزائد إلى تراجعها عن مستويات قياسية مرتفعة بلغتها مؤخرا.

وانخفضت أكثر العملات المشفرة رواجا (البيتكوين) في العالم ما يزيد عن خمسة بالمئة إلى أدنى مستوى تقريبا في ثلاثة أسابيع عند 28 ألفا و800 دولار في التعاملات المبكرة في آسيا، قبل أن تستقر قرب 32 ألفا. وخسرت العملة 11 بالمئة منذ بداية الأسبوع، في أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2020.

ويتم تداول عملة "البيتكوين" عند مستوى منخفض بما يزيد عن 20 بالمئة عن مستواها القياسي المرتفع البالغ 42 ألف دولار، الذي بلغته قبل أسبوعين، لتتكبد خسائر في ظل تنامي المخاوف من أنها واحدة من بين عدد من فقاعات الأسعار، وفي الوقت الذي تسترعي فيه العملات المشفرة انتباه الجهات التنظيمية.

المصدر: رويترز

#عملة البيتكوين #سعر البيتكوين

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