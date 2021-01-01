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روسيا وإسرائيل تناقشان الإنتاج المشترك للقاحات ضد كورونا

الجمعة 22 يناير 2021 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا وإسرائيل تناقشان الإنتاج المشترك للقاحات ضد كورونا



القدس المحتلة / سما /

قال السفير الروسي في إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، إن روسيا وإسرائيل تناقشان، مسألة الإنتاج المشترك للقاحات ضد مرض كوفيد-19.

وأضاف السفير، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "نعم، لم يشطب هذا الموضوع من جدول الأعمال. وعلى المستوى الثنائي، تجري مناقشة الإنتاج المشترك المحتمل للقاحات. لن أتطرق اليوم ولن أذكر نوع اللقاح، لأن هذا بالذات موضوع المباحثات، هناك العديد من الخيارات، على سبيل المثال، لدى روسيا اتصالات مع شركة AstraZeneca المسجلة في بريطانيا، وكذلك لدينا مع إسرائيل اتصالات، وهناك خيارات أخرى ممكنة".

وأكد السفير أنه لا يود الآن تقديم توقعات حول هذا التعاون.

في ديسمبر، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعزيز التعاون بين الدولتين، بما في ذلك في سياق مكافحة انتشار فيروس كورونا.

في وقت سابق، طلبت مؤسسة "هداسا" الإسرائيلية الطبية في القدس، 1.5 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا. وينتظر هذا المستشفى موافقة وزارة الصحة في البلاد.

المصدر: نوفوستي

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