كورونا عالميا: نحو 2 مليون و101 ألف وفاة و98 مليونا و93 ألف إصابة

وكالات

ينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 101 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين 98 مليونا و93 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب 70 مليونا و487 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الخميس، تراجعاً طفيفاً جداً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 664 ألف و932 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 16,578 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الخميس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (4,363 وفاة)، والمكسيك (1,539 وفاة)، والبرازيل (1,335 وفاة)، وبريطانيا (1,290 وفاة)، وألمانيا (855 وفاة)، وتقدمت كل من المكسيك والبرازيل على حساب بريطانيا التي تراجعت من المستوى الثاني عالميا لتستقر عند المستوى الرابع.

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (193,758 إصابة)، والبرازيل (59,946 إصابة)، واسبانيا (44,357 إصابة)، وبريطانيا (37,892 إصابة)، وفرنسا (22,848 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الجمعة الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (420,285 وفاة)، والبرازيل (214,228 وفاة)، والهند (153,067 وفاة)، والمكسيك (146,174 وفاة)، وبريطانيا (94,580 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (25,196,086 إصابة)، والهند (10,626,200 إصابة)، والبرازيل (8,699,814 إصابة)، وروسيا (3,655,839 إصابة)، وبريطانيا (3,543,646 إصابة).