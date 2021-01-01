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المركز الأوروبي: سلالات "كورونا" المتحورة تشكل خطراً كبيراً

الجمعة 22 يناير 2021 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المركز الأوروبي: سلالات "كورونا" المتحورة تشكل خطراً كبيراً



وكالات

 قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس إن ثلاث سلالات متحورة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل تشكل خطرا كبيرا على القارة الأوروبية ستزيد من إصابات كوفيد-19 والحجز في المستشفيات فضلا عن الوفيات جراء المرض.

وأضاف المركز في تقييم للمخاطر أن السلالات الجديدة، التي تشمل طفرات أو تغيرات في أجزاء من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 يقول العلماء إنها تجعله أكثر عدوى، قد رُصدت بالفعل في العديد من البلدان في أوروبا، ومن المرجح أن تستمر في الانتشار.

وقال المركز "نشهد حاليا اتساعا في رقعة انتشار الوباء في مناطق تأكد فيها وجود سلالات أكثر قدرة على العدوى من فيروس كورونا".

وأكد تقرير تقييم المخاطر على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "يجب عليها أن تعد أنظمة الرعاية الصحية لديها من أجل المزيد من الطلب (على خدماتها)".


وأغلقت بريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي حدودها بالفعل أو تدرس ذلك لمحاولة الحد من انتشار سلالات الفيروس المتحورة. لكن المفوضية الأوروبية قالت إن مثل هذه الإجراءات ستضر بالسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.(رويترز)

#سلالات كورونا المتحورة #فيروس كورونا #افريقيا #البرازيل

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