  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مبادرة "رومانسية" من زوجة جميلة تنتهي بـ"مأساة"

الجمعة 22 يناير 2021 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبادرة "رومانسية" من زوجة جميلة تنتهي بـ"مأساة"



وكالات

شهدت تركيا مؤخرا حادثة غريبة من نوعها، حيث صبّ زوج ماء مغليا على ظهر زوجته، بعدما أيقظته، وجلبت له وجبة الإفطار لسريره.


وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد انتهت مبادرة الزوجة "الرومانسية" رقية البالغة من العمر 23 عاما، التي جلبت طعام الإفطار لسرير زوجها، نهاية مأساوية، بعدما صبّ زوجها علي آي، البالغ من العمر 28 عاما، الماء المغلي على ظهرها.

وتسببت المياه المغلية بإصابة رقية بحروق بليغة في منطقة الظهر، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رقية قولها، إنها أعدّت الإفطار ليتناوله الزوج في سريره كمفاجأة له، إلا أن الأخير شعر بغضب عارم بعدما أيقظته من نومه.


وأشارت الزوجة إلى أن الزوج لحق بها بعدما تركته بمفرده، وقام بصبّ الماء المغلي على ظهرها، حتى التصقت الثياب بالمنطقة المحروقة.

وبحسب رقية، فإن الزوجة ارتكب فعلته بينما تركته لوحده في غرفة النوم، وذهبت لتناول الإفطار مع ابنتها، التي أصيبت قدمها بحروق أيضا.

وأضافت أنها فقدت الوعي بسبب الألم، إلا أنها استفاقت في الوقت الذي بدأ فيه الزوج بجرّها إلى الحمام، حيث أفلتت منه، واستنجدت بالجيران الذين اتصلوا بالشرطة.

واعتقلت الشرطة التركية الزوج، إلا أنه أفرج عنه لاحقا بكفالة مالية، الأمر الذي أثار غضبا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع السلطات إلى إعادته مرة أخرى للسجن.

#تركيا #مبادرة رومانسية

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي يكشف سبب تحليق طائرة "بومباردير" في أجواء قطاع غزة

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد كورنيا اليوم مباشر في كأس الملك 2021

مصدر أمني يحذر من "طائرة "بومباردير" تحلق في أجواء قطاع غزة

وزارة الداخلية بغزة تتخذ حزمة إجراءات تخفيفية وتعلن آلية جديدة ليومي الجمعة والسبت

سهى عرفات لوكالة عبرية: على "أبو مازن" أن يغادر الحكم كما رحل ترامب!

المخابرات المصرية : قطر تعهدت لنا بالتالي .. ما علاقة قناة الجزيرة ؟

الجهاد الاسلامي توضح بشأن مشاركتها بالانتخابات الفلسطينية القادمة

الأخبار الرئيسية

حماس

خبير اسرائيلي: حماس ستتصرف وفق مقولة " ما لا يقتلك يقويك"

بايدن

من أفضل لإسرائيل ترامب أم بايدن.. سؤال تنقسم عليه تقديرات إسرائيلية

اشتية3

اشتية يتحدث عن أهمية الانتخابات و الأسرى وكورونا والموازنة ...

عباس

مصادر تكشف تفاصيل لقاء الرئيس بوفد المخابرات المصرية والأردنية مؤخرًا

23-08-20-375607926

عدوان إسرائيلي على سوريا