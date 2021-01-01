  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"CBS": زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ينوي أن يطلب من الديمقراطيين تأجيل محاكمة ترامب

الجمعة 22 يناير 2021 06:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"CBS": زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ينوي أن يطلب من الديمقراطيين تأجيل محاكمة ترامب



واشنطن/سما/

قالت قناة "CBS" إن زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، ينوي تقديم اقتراح لزعيم الأغلبية الديمقراطية، تشاك شومر، لتأجيل محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب.


وأوضحت "CBS"، استنادا إلى "مصادر متعددة مطلعة على الخطة"، أن ماكونيل عرضها على السيناتورات الجمهوريين الخميس خلال مؤتمر عبر الهاتف، مشيرة إلى أن المقترح يكمن في تأجيل بدء محكمة ترامب في إطار عملية المساءلة إلى فبراير، ما سيمنح طرفي الدفاع والاتهام أسبوعا إضافيا على الأقل للاستعداد.

وماكونيل، الذي بات يمثل الأقلية مع بدء هيمنة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، لا يتمتع بحق اتخاذ القرار النهائي حول موعد بدء المحاكمة، ما يعني أن تبني الخطة يتطلب موافقة من قبل شومر.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير.

وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

ولم يتم حتى الآن إرسال التشريع، الهادف إلى منع ترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، إلى مجلس الشيوخ.

#الجمهوريين #مجلس الشيوخ الأمريكي #الديمقراطيين #ميتش ماكونيل #محاكمة ترامب #عزل ترامب

الأكثر قراءة اليوم

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد كورنيا اليوم مباشر في كأس الملك 2021

مصدر أمني يحذر من "طائرة "بومباردير" تحلق في أجواء قطاع غزة

وزارة الداخلية بغزة تتخذ حزمة إجراءات تخفيفية وتعلن آلية جديدة ليومي الجمعة والسبت

سهى عرفات لوكالة عبرية: على "أبو مازن" أن يغادر الحكم كما رحل ترامب!

المخابرات المصرية : قطر تعهدت لنا بالتالي .. ما علاقة قناة الجزيرة ؟

الجهاد الاسلامي توضح بشأن مشاركتها بالانتخابات الفلسطينية القادمة

مصادر عبرية: اسرائيل تقرر نقل تطعيمات كورونا الى حماس بغزة وهذا هو الموعد ..

الأخبار الرئيسية

اشتية3

اشتية يتحدث عن أهمية الانتخابات و الأسرى وكورونا والموازنة ...

عباس

مصادر تكشف تفاصيل لقاء الرئيس بوفد المخابرات المصرية والأردنية مؤخرًا

23-08-20-375607926

عدوان إسرائيلي على سوريا

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن اجراءات التخفيف واستئناف العملية التعليمية

8

اعلام اسرائيلي يكشف سبب تحليق طائرة "بومباردير" في أجواء قطاع غزة