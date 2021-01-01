برشلونة يفوز بشق الأنفس على مضيفه كورنيلا..فيديو

مدريد /سما/

خرج برشلونة من عنق الزجاجة أمام مضيفه المغمور "كورنيلا" فريق دوري الدرجة الثالثة، بفوزه عليه بهدفين من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ32 للمسابقة.

وسجل الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الأول للفريق الكتالوني، من ضربة جزاء، في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الإضافي الأول. ومن ثم سجل المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت الهدف الثاني "للبلوغرانا" مع صافرة نهاية المباراة.



وعوض ديمبلي بذلك ضربة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 79، كما أضاع زميله البوسني ميرالم بيانيتش ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، وتألق خارس مرمى أصحاب الأرض رامون خوان بتصديه للركلتين ببراعة، إضافة إلى إنقاذه مرماه في أكثر من مناسبة.



وتفادى برشلونة بذلك مصير غريمه التقليدي ريال مدريد الذي سقط أمام فريق "ألكويانو" المغمور المشارك في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم (1-2) بعد التمديد، ليودع كأس الملك من دور الـ32 للمسابقة.