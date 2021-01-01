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بيرنلي يذل ليفربول في عقر داره ..فيديو

الجمعة 22 يناير 2021 06:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيرنلي يذل ليفربول في عقر داره ..فيديو



لندن/سما/

مني فريق ليفربول بهزيمة مذلة في عقر داره أمام ضيفه بيرنلي (0-1)، في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق بيرنلي بالفضل في انتصاره لمهاجمه آشلي بارنس الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه، في الدقيقة 83 من زمن اللقاء على ملعب "أنفيلد". 


وهذه الهزيمة الأولى لفريق ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، على أرضه بعد 68 مباراة، وذلك منذ أبريل 2017 عندما خسر أمام تشيلسي في "أنفيلد".

وتوقف رصيد ليفربول، الذي تعرض لهزيمتين في آخر 5 مباريات مقابل 3 تعادلات، عند 34 نقطة، ويحتل المركز الرابع حتى الآن، في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

بينما رفع بيرنلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 19 نقطة حصدها من 18 مباراة، وتقدم إلى المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري.

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