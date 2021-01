فيديو : إيسكو ومارسيلو يثيران الدهشة في ليلة فضيحة "ألكويانو"

أثار ثنائي فريق ريال مدريد، الإسباني إيسكو والبرازيلي مارسيلو، الجدل خلال المباراة "الكارثية" أمام مضيفه "ألكويانو" فريق دوري الدرجة الثالثة، أمس الأربعاء، في كأس ملك إسبانيا.

ومني ريال مدريد بهزيمة مذلة أمام فريق "ألكويانو" المغمور (1-2)، وخرج من الباب الخلفي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، من دور الثاني والثلاثين من المسابقة.

