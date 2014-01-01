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ماكغريغور عن حبيب: "سنحصل عليه"

الجمعة 22 يناير 2021 06:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماكغريغور عن حبيب: "سنحصل عليه"



وكالات

أعلن النجم الإيرلندي كونور ماكغريغور، بطل "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزنين مختلفين سابقا، أنه سيجبر البطل الروسي المعتزل حبيب نورمحمدوف على العودة إلى حلبات القتال.

وقال ماكغريغور خلال المؤتمر الصحفي المكرس لنزاله "الثأري" المرتقب ضد متحديه الأمريكي داستن بوارييه، يوم 23 يناير 2021، في أبوظبي: "سنحصل عليه".


ويرغب الأمريكي دانا وايت رئيس "UFC" في تنظيم نزال ثأري بين كونور وحبيب، بعد النزال الذي جمعهما في عام 2018 وانتهى بفوز الروسي.


وأهلن حبيب نورمحمدوف (32 عاما) اعتزله بعد فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في الـ24 من أكتوبر الماضي، ليحافظ "النسر" الروسي على لقبه بطلا لمنظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، وسجله خاليا من الهزائم، مقابل 29 انتصارا.

بينما يستعد ماكغريغور لنزال "الثأري" المرتقب ضد داستن بوارييه، في جزيرة "القتال - Fight Island" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بحضور جماهيري.

يذكر أن كونور ماكغريغور (32 عاما) أسقط بوارييه بالضربة القاضية في الجولة الأولى من النزال الأول الذي جمعهما في سبتمبر 2014، ضمن دورة "UFC 178" للفنون القتالية المختلطة، وحقق 22 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 4 هزائم.

بينما حقق داستن بوارييه (31 عاما) 26 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 6 هزائم.

#كونور ماكجريجور #كونور ماكغريغور #حبيب نورمحمدوف #ذا ويت #يو اف سي #داستن بوارييه

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