"حيلة بسيطة" للحصول على ساعة إضافية من النوم كل ليلة

وكالات

يواجه الكثيرون مشكلات في النوم، ما يدفعهم للبحث عن السبل الأكثر نجاعة للتغلب على هذا الأمر الذي قد يعيق حتى أبسط الممارسات اليومية.

ويمكن القول إن الحصول على ليلة نوم جيد ليس بالأمر السهل بالنسبة للكثيرين، لكن خبيرة النوم أوليفيا أريزولو كشفت عن "حيلة بسيطة" يمكن للجميع استخدامها للحصول على قسط كبير من الراحة، إلى جانب روتين نوم مكون من 10 خطوات يجب على الجميع اتباعه.



وتتمتع أوليفيا أريزولو، القادمة من سيدني، بخبرة 10 سنوات في مساعدة الناس على الحصول على أفضل نوم ليلي على الإطلاق، ونصيحتها الأولى هي تناول مكمل أوميغا 3.



وتشير أوليفيا إلى دراسات تربط بين قلة الراحة والنظام الغذائي، ونقص الأحماض الدهنية المرتبطة بنوعية النوم.

وتقول خبيرة النوم الأسترالية إنه لا يهم ما إذا كانت أوميغا 3 تأتي من خلال مكمل غذائي أو عن طريق تناول أطعمة غنية بهذه العناصر الغذائية.

وفي حديثها عبر مقطع فيديو نشرته على "إنستغرام"، قالت أوليفيا: " وجدت دراسة حديثة أن مكملات أوميغا 3 دون أي تغييرات أخرى يمكن أن تدعم الفرد في النوم لساعة إضافية".

وأوضحت أن نقص أوميغا 3 يمكن أن يساهم في نقص الميلاتونين، هرمون النعاس، في حين أن مكمل جسمك به يمكن أن يدعم مستويات الميلاتونين لديك، ويقلل من قلقك ويجعلك تشعر بالنعاس.

وأشارت خبيرة النوم إلى أنه يمكنك العثور على أوميغا 3 في الأطعمة مثل الأسماك الزيتية بينها السلمون بالإضافة إلى أسماك الماكريل والتونة والسردين الغنية بالأوميغا 3.

ويمكن أيضا العثور على أوميغا 3 في المكسرات والبذور والزيوت النباتية مثل زيت بذور الكتان وزيت فول الصويا وزيت الكانولا.



وبالإضافة إلى الأوميغا 3، شاركت الخبيرة أيضا روتينها المكون من 10 خطوات المصمم للتأكد من أنك ستنام في أي وقت من الأوقات على الإطلاق.

ويتضمن "روتينها المميز لوقت النوم" الذي تقول أوليفيا إن 100% من عملائها يرون نوما أفضل في سبعة أيام أو أقل مع هذه الطريقة، مجموعة من طرق النوم الشاملة، بما في ذلك شاي الأعشاب وتمارين التنفس والاسترخاء مع الضوضاء البيضاء.

وتوصي أوليفيا بتناول مكمل طبيعي للنوم يحتوي على مكونات نباتية kike tart cherry، الذي طعمه لذيذ وثبت أنه يساعد على النوم.

كما تطلب من العملاء أخذ حمام دافئ والابتعاد عن الضوء الأزرق في غرفة النوم، لأن هذا يعيق إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يجعل الدماغ يشعر بالنعاس.

وتقول: "اعلم أن الضوء الأزرق، طيف الضوء الذي يثبط الميلاتونين ويساهم في صعوبات النوم، ينبعث من مصابيح سقف الحمام وكذلك غرفة النوم والهاتف".

ويتمثل روتين أوليفيا المكون من 10 خطوات لوقت النوم، ما يلي:

1. أنشئ ملاذا للنوم: أزل أي ضوء أزرق من الهاتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى واحتفظ بغرفة نومك للنوم والاسترخاء.

2. حجب الضوء الأزرق: لا تسمح بدخول الضوء الأزرق إلى غرفة النوم وحصر ذلك بساعتين من وقت النوم.



3. إيقاف المنبه على الهاتف: قم بإيقاف تشغيله حتى تستيقظ منتعشا تماما.

4. رائحة الخزامى: انثر الخزامى إما على الوسائد الخاصة بك أو في جميع أنحاء الغرفة لتعزيز الاسترخاء.

5. أخذ دش أو حمام مسائي: هذا يساعد على تعزيز الاسترخاء قبل 45-60 دقيقة من النوم.

6. اشرب شاي البابونج: افعل ذلك قبل النوم بساعة لتهدأ.

7. تناول مكملات المغنيسيوم: وهذا يساعد العضلات على الاسترخاء.

8. مارس الامتنان: فكر فيما أنت ممتن له.

9. جرب التأمل: قد يكون هذا مفيدا لمساعدتك على النوم.

10. تمرن على التنفس العميق: هذا يجعل النوم أسهل.

المصدر: ذي صن