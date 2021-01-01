حادث سير مروع في مصر ..مصرع 7 أشخاص بينهم 6 سوريين من أسرة واحدة

القاهرة/سما/

لقي 7 أشخاص، بينهم 6 سوريين من أسرة واحدة، مصرعهم، أمس الخميس، جراء حادث سير شهدته محافظة بني سويف وسط مصر.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن الحادث وقع في الطريق الصحراوي الشرقي شمال محافظة بنى سويف، ونجم عن تصادم سيارة نقل بمقطورة مع سيارتين من نوع "ملاكي" أمام مصنع للإسمنت، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص بينهم 6 سوريين من أسرة واحدة، وإصابة شخصين آخرين.

ودفع مرفق إسعاف المحافظة بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.