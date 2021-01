الاتحاد التشيكي يصدر بيان رسمي يشكك في كسر رونالدو الرقم القياسي لأفضل هداف عبر التاريخ.. فيديو

أصدر الاتحاد التشيكي لكرة القدم، بيانا، أكد فيه أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لم يحطم بعد رقم جوزيف بيكان، الذي يحمل الجنسيتين النمساوية والتشيكية، كأفضل هداف في التاريخ.

وقاد رونالدو فريقه يوفنتوس للتتويج بلقب بطل كأس السوبر الإيطالي، بتسجيله الهدف الأول له في مرمى نابولي، أمس الأربعاء، ليصل إلى 760 هدفا، ويحطم رقم بيكان الذي سجل 759 هدفا، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وأكد الاتحاد التشيكي لكرة القدم في بيان رسمي أصدره، اليوم الخميس، أن رونالدو لم يكسر الرقم القياسي المسجل باسم جوزيف بيكان، موضحا أن "لجنة التاريخ والإحصاء بالاتحاد التشيكي قامت بإحصاء جميع الأهداف التي سجلها الأسطورة جوزيف بيكان، ويمكننا أن نعلن أنه سجل 821 هدفا في المباريات الرسمية".

The best goalscorer in football history? ????



The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches.



Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p