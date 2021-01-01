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سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محافظة حماه

الجمعة 22 يناير 2021 04:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محافظة حماه



دمشق/سما/

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في محافظة حماة وسط البلاد.

وقال مصدر عسكري إن الطيران الإسرائيلي "شن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة"، في حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم، مضيفا "وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".

وتحدثت وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن سماع دوي انفجارات وسط البلاد، ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في وقوع خسائر بشرية أو مادية.

#الدفاعات الجوية السورية #عدوان اسرائيلي #حماة

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