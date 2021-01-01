الجامعة العربية تدين بناء 2500 وحدة إستيطانية جديدة

القاهرة /سما/

دانت جامعة الدول العربية اليوم الخميس، اعلان اسرائيل بناء 2500 وحدة إستيطانية جديدة، وأكدت رفضها لكافة هذه المشاريع الإستيطانية.

ودعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح اليوم، المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد حاسم لسرطان الإستيطان وبتحرك دولي حازم يطبق الشرعية ويوفر الحماية ويضمن المساءلة الدولية لسلطات الإحتلال الإسرائيلي بمسار عملي يفضي إلى تفكيك وإنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقة بتقرير المصير في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لقرارات الشرعية الدولية وتجسيدا لإرادة المجتمع الدولي، وما يتطلع اليه في تحقيق الامن والاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة.

وأكد أبو علي، إن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تضرب عرض الحائط بهذه المواقف الدولية، مشيرا الى أن هذه الانتهاكات تستوجب بلورة موقف دولي حاسم يردع الاحتلال ويضع حدا فوريا لوقف المشاريع الاستيطانية وتأكيد إزالة المستوطنات الاستعمارية ووضع قرار مجلس الامن رقم 2334 وجميع قراراته ذات الصلة موضع التنفيذ.