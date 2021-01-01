هزة أرضية تضرب السواحل القبرصية يشعر بها سكان فلسطين المحتلة

القدس المحتلة /سما/

ضرب زلزال، اليوم، الخميس، السواحل القبرصية، وشعر بتبعاتها سكان كل من فلسطين وسورية ولبنان وتركيا.

وعلم أن الزلزال كان بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ومركزه مدينة غازي ماغوستا في جمهورية شمال قبرص، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

فيما قالت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي، إن قوة الهزة بلعت 5.4 درجات على مقياس ريختر، وأوضحت أن مركزبها كان في منطقة قبرص.

ووقع الزلزال الساعة 16:27 على عمق 55 - 68 كيلومترا ولم تعلن السلطات المحلية في قبرص عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الساعة 17:00.

وعممت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إرشادات خاصة بكيفية الوقاية أثناء وقوع الزلزال. وأشارت إلى ضرورة الخروج من المنزل فور الشعور بالهزة، وإذا تعذر ذلك، أوصت بالدخول إلى الغرفة الآمنة والإبقاء على النوافذ والأبواب مفتوحة، أو نزول درج البناية بسرعة باتجاه الخارج.

وبحسب التعليمات، إذا تعذر الخروج من المنزل، على المواطنين الاحتماء تحت قطعة أثاث صلبة وثقيلة؛ كما لفتت التعليمات إلى ضرورة بقاء الأشخاص بعيدا عن المباني والجسور وأعمدة الكهرباء، والابتعاد عن شواطئ البحر خوفا من تشكل التسونامي.