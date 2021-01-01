  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هزة أرضية تضرب السواحل القبرصية يشعر بها سكان فلسطين المحتلة

الخميس 21 يناير 2021 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
هزة أرضية تضرب السواحل القبرصية يشعر بها سكان فلسطين المحتلة



القدس المحتلة /سما/

ضرب زلزال، اليوم، الخميس، السواحل القبرصية، وشعر بتبعاتها سكان كل من فلسطين وسورية ولبنان وتركيا.

وعلم أن الزلزال كان بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ومركزه مدينة غازي ماغوستا في جمهورية شمال قبرص، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

فيما قالت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي، إن قوة الهزة بلعت 5.4 درجات على مقياس ريختر، وأوضحت أن مركزبها كان في منطقة قبرص.

ووقع الزلزال الساعة 16:27 على عمق 55 - 68 كيلومترا ولم تعلن السلطات المحلية في قبرص عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الساعة 17:00.

وعممت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إرشادات خاصة بكيفية الوقاية أثناء وقوع الزلزال. وأشارت إلى ضرورة الخروج من المنزل فور الشعور بالهزة، وإذا تعذر ذلك، أوصت بالدخول إلى الغرفة الآمنة والإبقاء على النوافذ والأبواب مفتوحة، أو نزول درج البناية بسرعة باتجاه الخارج.

وبحسب التعليمات، إذا تعذر الخروج من المنزل، على المواطنين الاحتماء تحت قطعة أثاث صلبة وثقيلة؛ كما لفتت التعليمات إلى ضرورة بقاء الأشخاص بعيدا عن المباني والجسور وأعمدة الكهرباء، والابتعاد عن شواطئ البحر خوفا من تشكل التسونامي.

#زالزال #سواحل قبرص #تركيا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: أدرعي يكشف عن "هدايا" وصلته من قطاع غزة ودول عربية

مصدر أمني يحذر من "طائرة "بومباردير" تحلق في أجواء قطاع غزة

المخابرات المصرية : قطر تعهدت لنا بالتالي .. ما علاقة قناة الجزيرة ؟

السفارة الأميركية تتراجع عن تغيير مفاجئ على مسمى السفير في القدس

مصادر عبرية: اسرائيل تقرر نقل تطعيمات كورونا الى حماس بغزة وهذا هو الموعد ..

اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

إدارة بايدن تطرد كبير موظفي البيت الأبيض

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي توضح بشأن مشاركتها بالانتخابات الفلسطينية القادمة

وزيرة الصحة: اكتشاف 17 إصابة بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا

وزارة التعليم بغزة تعلن عن استئناف العملية التعليمية للصفوف من (7-11).. بهذه الآلية

وزارة الداخلية بغزة تتخذ حزمة إجراءات تخفيفية وتعلن آلية جديدة ليومي الجمعة والسبت

الرئيس عباس يكشف موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح "كورونا" إلى فلسطين