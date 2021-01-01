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والدة غولدين تهاجم حكومتها: إسرائيل تخلت عن جنودها الأسرى وتمارس الأكاذيب

الخميس 21 يناير 2021 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
والدة غولدين تهاجم حكومتها: إسرائيل تخلت عن جنودها الأسرى وتمارس الأكاذيب



القدس المحتلة /سما/

اتهمت ليئا غولدين والدة الجندي الأسير في قطاع غزة هدار غولدين، إسرائيل بممارسة الأكاذيب على الجمهور الإسرائيلي فيما يتعلق بقضية الجنود الأسرى.

وقالت في تصريحات اوردتها وسائل اعلام اسرائيلية: " تُدار هنا جبهة من الأكاذيب وإخفاء المعلومات عن مواطني إسرائيل وعنا على وجه التحديد".

وأضافت: "قدمنا لمحكمة العدل العليا لنسأل عن الأشياء التي تدخل غزة، ومن هنا بدأ مهرجان الكذب من الدولة على المحكمة وعلى مواطني إسرائيل".

وتابعت: "دولتنا التي أرسلت أبنائنا للمعركة، اتفقت مع حماس وبشكل علني التخلي عن جنود الجيش الأسرى".

وأدرفت قائلة:" نحن مصابون بقلوبنا لكن ليس فقط باسمنا لكن أيضا باسم كل جندي في الجيش، أين نعيش؟، جنديان من الجيش أرسلوا من أجل حماية الدولة وتركوا هناك في أسر حماس بالمقابل قواتنا تمنع إعادتهم بقرار صلب".

#ليئا غولدين #عائلة غولدن #هدار غولدن #الحكومة الاسرائيلية #الجيش الإسرائيلي #حماس #قطاع غزة #الجنود الأسرى

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