الاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع والألعاب الشعبية يعقد اجتماعه المركزي الأول لدورة 2021-2024

غزة / سما

عقد مجلس الإدارة الجديد للاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع والألعاب الشعبية اجتماعه المركزي الأول، وبحضور رئيس وأعضاء الاتحاد عبر تقنية منصة "زوم" لتوزيع المناصب الإدارية عقب اعتماد أسماء المجلس الجديد من قبل اللجنة الاولمبية الفلسطينية.

وافتتح الاجتماع من قبل رئيس الاتحاد السيد منتصر ادكيدك الذي رحب بدوره بفريق العمل الجديد وأعضاء مجلس الإدارة، متمنيا التوفيق لدورة مميزة وتحقق طموح الاتحاد.

كما قدم إدكيدك الشكر لأعضاء مجلس الاتحاد للدورة الماضية على ما تم بذله وتحقيقه من تميز للاتحاد وفق الخطط التي تم وضعها.

وقدم مجلس ادارة الاتحاد الجديد الشكر لرئيس اللجنة الأولمبية اللواء جبريل الرجوب، ونائب رئيس اللجنة د. اسعد المجدلاوي، والأمين العام اللواء عبد المجيد حجة، والأمين العام المساعد محمد العمصي على دورهم المميز وجهودهم في دعم مسيرة الاتحاد.

وتم التوافق خلال الاجتماع على توزيع المناصب الإدارية للمجلس والتي جاءت على النحو التالي منتصر إدكيدك رئيسا للاتحاد، و م. إيهاب أبو الخير نائب رئيس الاتحاد، والسيد غسان قطيط نائب، كما تم توزيع اللجان المركزية بتكليف السيد أحمد البرهم اميناً للصندوق و م إيهاب أبو الخير و أحمد البرهم اللجنة الإعلامية، والسيد محمد صافي رئيس اللجنة الفنية، وعمار ملحم وعلاء جمجوم، وكذلك السيدة ريم أبو عبيد والسيدة احسان عبد الله لجنة المرأة

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على إن يعقد الاجتماع المقبل في منتصف شهر يناير لمناقشة الخطة التشغيلية والاستراتيجية وأنشطة الاتحاد للمرحلة المقبلة وكذلك مناقشة النظام الأساسي.