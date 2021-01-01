  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الخارجية: وفاتان و8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بين صفوف جالياتنا حول العالم

الخميس 21 يناير 2021 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: وفاتان و8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بين صفوف جالياتنا حول العالم



رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل وفاتين جديدتين بفيروس "كورونا"، بين صفوف جالياتنا في السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 359 وفاة.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي حول تطورات فيروس "كورونا"، بين صفوف جالياتنا حول العالم، اليوم الخميس، إن سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، أكدتا تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن حسن بدر البرقوني (80 عاما)، ما يرفع عدد الوفيات في المملكة الى 109 حالات.

وأوضحت أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، أكد تسجيل وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لمواطنة ستينية، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 114، فيما سجلت 8 إصابات جديدة في صفوف الجالية في كاليفورنيا ليرتفع عدد الإصابات الى 6297 إصابة.

وأفادت الوزارة بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين، والطلبة ورجال الأعمال صباح اليوم الى إسطنبول، والقاهرة، ودبي ونيويورك.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 7 السابعة كاملة (شاهد)

شاهد: أول عضو لجنة مركزية في فتح يعلن رسميًا رفضه العلني لقرارات الرئيس بشأن القضاء

قناة اسرائيلية تكشف الهدف الرئيسي من زيارة رؤساء المخابرات المصرية والاردنية الى رام الله

شاهد: أدرعي يكشف عن "هدايا" وصلته من قطاع غزة ودول عربية

السفارة الأميركية تتراجع عن تغيير مفاجئ على مسمى السفير في القدس

مصادر عبرية: اسرائيل تقرر نقل تطعيمات كورونا الى حماس بغزة وهذا هو الموعد ..

المخابرات المصرية : قطر تعهدت لنا بالتالي .. ما علاقة قناة الجزيرة ؟

الأخبار الرئيسية

وزارة الداخلية بغزة تتخذ حزمة إجراءات تخفيفية وتعلن آلية جديدة ليومي الجمعة والسبت

الرئيس عباس يكشف موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح "كورونا" إلى فلسطين

بومب

مصدر أمني يحذر من "طائرة "بومباردير" تحلق في أجواء قطاع غزة

الإعلان عن معايير تحديد تسعيرة الكهرباء البديلة والحد الأدنى للدفع في قطاع غزة

قناة عبرية: 6 شروط لأي عملية عسكرية في غزة .. ما هي ؟