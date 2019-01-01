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رابط التسجيل .. تقديم طلب في برنامج استدامة عن شهر يناير 2021 الضمان الاجتماعي

الخميس 21 يناير 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط التسجيل .. تقديم طلب في برنامج استدامة عن شهر يناير 2021 الضمان الاجتماعي



عمان / سما

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركـزهـا الإعلامي، عن البدء باستقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامـة عن شهر كانون ثاني الحالي اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 21 كانون ثاني 2021.

وبينت المؤسسة بأنه يتوجـب على المنشآت الراغبة بالاستفادة الدخول على حسابها على الخدمات الإلكترونية للمـؤسسة وتقديم طلب الاستفادة من برنامج استدامة.

وأكـدت المؤسسة على المنشآت المشمولة بالبرنامج ضمن فئة الأكثر تضرراً، دفع المسـاهمـة المترتبـة عليهـا بالسرعة الممكنة حتى تتمكن المؤسسة من تحويل المبالغ لمستحقيها في الموعد المحدد لصـرفـها.

تقديم طلب في برنامج استدامة: اضغط هنا

ولفتت الضمان الاجتماعي إلى أن صرف المستحقات عن شهر كانون الثاني سيبدأ اعتباراً من يوم الاثنين القادم المـوافق 25 من الشهر الحالي وذلك للطلبات المكتملة.

وفي سياق متصل، لفتت الضمان الاجتماعي إلى أنها قررت اعتمـاد فئة جديدة للاستفـادة من البرنامج وهي المنشآت التي انخفضـت مبيعاتها في عام 2020 بنسبة (40%) فأكثر عن مبيعاتها في عام 2019.
 

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