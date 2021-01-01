العراق .. رابط استمارة تقديم المعاينة للكليات الأهلية 2021 الدور الثالث

بغداد / سما

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اليوم الخميس، عن رابط المعاينة للكليات الأهلية 2021 لخريجي الدور الثالث في جميع محافظات العراق الراغبين في التسجيل.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان لها إنه تم إطلاق استمارة التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية للطلبة من خريجي الدور الثالث، داعية الطلاب إلى الإسراع في التسجيل.

بدوره، ذكر الدكتور حيدر العبادي الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي أن التقديم الى استمارة القبول الإلكترونية يكون عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي.

بوابة دائرة التعليم الجامعي في العراق: اضغط هنا

وأوضح العبادي أن الاستمارة تتضمن أربعة خيارات أمام الطالب الراغب بالتقديم، مبينا أن الموافقة حصلت على شمول الطلبة من خريجي الدورين الأول والثاني بالتقديم والتنافس.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في العراق الى أن استمارة التقديم الإلكترونية ستبقى متاحة الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١/٢٥.