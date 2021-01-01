نصائح طبيّة لمرضى الروماتيزم في الشتاء

وكالات / سما /

تزداد آلام مرضى المفاصل، مع برودة الطقس وما يفرضه فصل الشتاء من عادات في التزام المنازل، وتناول الأطعمة، ما يدفع المصابين بهذا المرض للبحث عن سبل لتخفيف آلامهم.

ويقدم الطبيب الفلسطيني، رأفت ضهير، أخصائي أمراض العظام في مستشفى "ميديكانا الدولي" بإسطنبول، 8 نصائح للتخفيف من آلام مرضى المفاصل.

وقال ضهير، إنه من المهم البحث عن أسباب التهاب وآلام المفاصل في الشتاء، ومنها تغير الجو والضغط الجوي، ما يؤثر على العضلات والمفاصل ويؤدي لتغيرات داخل السوائل الموجودة في المفاصل، وهو ما ينتج عنه آلام أكثر.

ولفت إلى أن "الأبحاث الأخيرة تحدثت عن تأثير هرمون السيروتونين الذي يتحكم في الحالة النفسية الفردية، حيث يقل مستوى الهرمون في الشتاء، ما يؤدي لزيادة الآلام في المفاصل"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي ما يلي النصائح الـ8 التي قدمها ضهير:

1- تدفئة الجسم عبر ارتداء الألبسة المناسبة والملابس الداخلية والقفازات والأحذية المناسبة، مما يساهم في رفع درجة الحرارة في العضلات المحيطة بالمفاصل، وبالتالي تخفيف الألم وعدم حدوثه.

2- شرب المياه والمشروبات الدافئة؛ فمع انخفاض درجة الحرارة يقل شعور الجسم بالعطش، ونقص السوائل يؤدي لتقلصات وشد في العضلات، ما ينتج آلامًا حول المفصل، لذا من المهم شرب السوائل الدافئة والمياه بكمية لترين ونصف اللتر يوميًّا.

3- المحافظة على الوزن؛ فالإكثار من الطعام والبروتينات يؤدي لارتفاع نسبة "اليورك أسيد"، وهو ما يؤدي للإصابة بأمراض مثل النقرس، كما أن زيادة الوزن تسهم في زيادة الضغط على المفاصل، ما يفاقم الآلام فيها.

4- تناول فيتامينات "د"، و"ز"، و"سي" بشكل منتظم، وذلك لتعويض نقصها الناجم عن عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس شتاء، ما يؤدي لحصول هشاشة في العظام، كما أن نقص فيتامين "سي" يؤدي لنقص المناعة، فيتسبب ذلك في تقلصات بالعضلات، وآلام في العظام.

5- التعرض للضغط النفسي بسبب نقص هرمون السيروتونين؛ ما يسبب حدوث تقلصات وآلام في المفاصل، لذا يجب ممارسة بعض الهوايات التي تبعث الحركة والتحسن في الحالة النفسية.

6- المحافظة على فترة نوم جيدة، ما يؤدي لراحة الجسم؛ وهو ما يمنع حصول آلام في المفاصل.

7- التدليك حول المفاصل بالماء الدافئ على فترات متفاوتة؛ لمنع التشنجات في العضلات المحيطة بالمفاصل وتخفيف الآلام.

8- الاهتمام باستخدام حذاء مناسب أثناء الرياضة والعمل والمشي، فاستخدام أحذية غير مناسبة يؤدي لزيادة الألم حول المفاصل.