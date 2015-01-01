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حفيد بايدن يسرق الأضواء منه في حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا (فيديو)

الخميس 21 يناير 2021 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حفيد بايدن يسرق الأضواء منه في حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا (فيديو)



واشنطن/سما/

سرق حفيد جو بايدن الأضواء منه خلال حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، مثيرا إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.


وأظهر فيديو متداول الطفل ذا الثمانية أشهر وهو يرقص على أغنية "Lovely Day" لبيل ويذرز، بين ذراع جده أثناء مشاهدة العائلة حفلا موسيقيا متلفزا من داخل البيت الأبيض.

وسُمي الطفل بـ"بو" على اسم نجل بايدن، المتوفي بسرطان المخ عام 2015 عن عمر يناهز 46 عاما.

ورزق هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، والمخرجة ميليسا كوهين، اللذان عقد قرانهما في مايو 2019، رزقا ببو الصغير في مارس 2020. 

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، كان الطفل على خشبة المسرح مع والديه لمشاهدة جده وهو يؤدي اليمين كالرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية، خلفا لدونالد ترامب.

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