بايدن يتعهد بطرد أي موظف يقلل من "الإحترام"..فيديو

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بطرد أي موظف يقلل من إحترام زميل له، قائلا إنه سيعمل من أجل إعادة الإحترام للحكومة الأمريكية، خصوصا أن هذا الأمر كان مفقودا خلال السنوات الـ4 الماضية.



وجاء تهديد بايدن خلال حفل أداء قسم افتراضي أقيم في غرفة الطعام بالبيت الأبيض لحوالي ألف مساعد سياسي تم تعيينهم في إدارته، وقال: "أنا لا أمزح عندما أقول إذا كنت تعمل معي وسمعت أنك تعامل زميلا آخرا بقلة احترام، أعدك، سأطردك على الفور".

President Biden warns his incoming presidential appointees: "If you’re ever working with me and I hear you treating another colleague with disrespect, talking down to someone, I will fire you on the spot... Everybody is entitled to be treated with decency" https://t.co/nd761dAKvA pic.twitter.com/LJwJ46xKBi