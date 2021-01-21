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قطر تعلق على الهجوم الانتحاري في بغداد

الخميس 21 يناير 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تعلق على الهجوم الانتحاري في بغداد



الدوحة/سما/

أصدرت وزارة الخارجية القطرية، بيانا رسميا، اليوم الخميس، تعليقا على الهجوم الانتحاري الذي استهدف وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال الخارجية في البيان الذي نشرته عبر موقعها الرسمي، "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين المتتاليين اللذين وقعا في وسط العاصمة العراقية بغداد وأديا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى".


وأضاف البيان "تجدد وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب".

وأشار البيان إلى أن "الوزارة تعبر عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".


ولقي 28 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 73 آخرين، اليوم الخميس، بتفجير انتحاري مزدوج استهدف أبرز الأسواق الشعبية في وسط العاصمة بغداد.

وكشف مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد.

وأشار المصدر إلى أن الضحايا من المواطنين، وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقعي التفجيرين لنقل الجثث والجرحى إلى أقرب المستشفيات.

وطوقت الأجهزة الأمنية العراقية موقعي التفجيرين، وعلمت مراسلتنا من مصدر أمني آخر، أن قوات الأمن أغلقت مدخل المنطقة الخضراء الذي تتخذه الحكومة الاتحادية مقرا لها وسط بغداد، بعد وقوع التفجيرين المتتالين.

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