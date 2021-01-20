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فريق درجة ثالثة يقصي ريال مدريد... ما رد فعل زيدان؟

الخميس 21 يناير 2021 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريق درجة ثالثة يقصي ريال مدريد... ما رد فعل زيدان؟



وكالات

ودع فريق ريال مدريد، كأس ملك إسبانيا، مساء أمس الأربعاء، من الدور الثالث بعد هزيمته المفاجئة 2-1 أمام ألكويانو المنتمي للدرجة الثالثة بعد وقت إضافي.

وأكد زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، في أول رد فعل له بعد الهزيمة، أن فريقه يجب عليه عدم فقدان التركيز بعد الخروج من الكأس، بحسب موقع "ذا ريال تشامبس".


وقال زيدان إن "الهزيمة ليست مخجلة، هذا أمر يمكن حدوثه دائما في كرة القدم. أمر مثل هذا يمكن حدوثه في مسيرة أي لاعب لكني أتحمل مسؤوليتها وسنواصل العمل. لن يجن جنوننا بسبب ذلك".

وأضاف أن "اللاعبين قدموا كل شيء على أرض الملعب، حصلنا على عدة فرص وعندما لا تسجل فهذا ما يمكن حدوثه. حارس مرمى (ألكويانو) أنقذ فرصتين أو ثلاث بشكل رائع ولم نستطع تسجيل الهدف الثاني. لو كنا فعلنا ذلك كانت المباراة ستتغير تماما".

وأشار زيدان إلى "أنها لحظة صعبة علينا بسبب الخروج من الكأس، ونحن بحاجة لفعل أكثر مما فعلناه اليوم لكن على الأقل قدمنا كل ما لدينا".


وردا على سؤال بشأن قلق زيدان على مستقبله بعد تراجع النتائج، أوضح قائلا: "عندما تخسر يتحدث الجميع عن رحيلك لكني أتحمل المسؤولية وليحدث ما يحدث. أنا هادئ، اللاعبون يريدون الفوز بكل مباراة ويحاولون فعل ذلك دائما لكن في بعض الأحيان تحدث بعض الأمور الأخرى. علينا التعامل مع ذلك".


وتابع زيدان: "كنا نلعب بشكل جيد وتراجع الأداء مؤخرا، لكن بغض النظرعن آخر مباراتين فالأمور تسير بشكل جيد هذا الموسم ونحن بحاجة لتذكر ما الذي بإمكاننا فعله".

#زيدان #ريال مدريد #زين الدين زيدان #ريال مدريد و الكويانو

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