فريق درجة ثالثة يقصي ريال مدريد... ما رد فعل زيدان؟

وكالات

ودع فريق ريال مدريد، كأس ملك إسبانيا، مساء أمس الأربعاء، من الدور الثالث بعد هزيمته المفاجئة 2-1 أمام ألكويانو المنتمي للدرجة الثالثة بعد وقت إضافي.

وأكد زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، في أول رد فعل له بعد الهزيمة، أن فريقه يجب عليه عدم فقدان التركيز بعد الخروج من الكأس، بحسب موقع "ذا ريال تشامبس".



وقال زيدان إن "الهزيمة ليست مخجلة، هذا أمر يمكن حدوثه دائما في كرة القدم. أمر مثل هذا يمكن حدوثه في مسيرة أي لاعب لكني أتحمل مسؤوليتها وسنواصل العمل. لن يجن جنوننا بسبب ذلك".

وأضاف أن "اللاعبين قدموا كل شيء على أرض الملعب، حصلنا على عدة فرص وعندما لا تسجل فهذا ما يمكن حدوثه. حارس مرمى (ألكويانو) أنقذ فرصتين أو ثلاث بشكل رائع ولم نستطع تسجيل الهدف الثاني. لو كنا فعلنا ذلك كانت المباراة ستتغير تماما".

#20Ene | Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey luego de perder 2-1 contra el Alcoyano, equipo de segunda B.pic.twitter.com/1A9xqW8q23 — El Diario (@eldiario) January 20, 2021

وأشار زيدان إلى "أنها لحظة صعبة علينا بسبب الخروج من الكأس، ونحن بحاجة لفعل أكثر مما فعلناه اليوم لكن على الأقل قدمنا كل ما لدينا".

#RealMadrid - LOS MERENGUES PERDIERON CON UN EQUIPO DE TERCERA DIVISIÓN

EL Real Madrid cayó por 2-1 contra el #Alcoyano, de la Segunda B de España (tercera división) y quedó eliminado de la Copa del Rey. ????Está es una de las peores derrotas de su historia¿Fin del ciclo se Zidane? pic.twitter.com/5Fop5fNngt — Canal Área Chica (@AreaChicaOnline) January 20, 2021



وردا على سؤال بشأن قلق زيدان على مستقبله بعد تراجع النتائج، أوضح قائلا: "عندما تخسر يتحدث الجميع عن رحيلك لكني أتحمل المسؤولية وليحدث ما يحدث. أنا هادئ، اللاعبون يريدون الفوز بكل مباراة ويحاولون فعل ذلك دائما لكن في بعض الأحيان تحدث بعض الأمور الأخرى. علينا التعامل مع ذلك".



وتابع زيدان: "كنا نلعب بشكل جيد وتراجع الأداء مؤخرا، لكن بغض النظرعن آخر مباراتين فالأمور تسير بشكل جيد هذا الموسم ونحن بحاجة لتذكر ما الذي بإمكاننا فعله".