جيش الاحتلال يسجل رقما قياسيا في معدل الإصابة بكورونا

القدس المحتلة/سما/

سجل الجيش الإسرائيلي، رقما قياسيا في عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوفه، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس، إن هناك حاليا 1926 مصابا بالفيروس داخل الجيش.

وأضافت أن هناك 11 ألفا و549 جنديا وضابطا وموظفا في الجيش يخضعون للحجر الصحي المنزلي.



ولفتت إلى أنه جرى تطعيم 70 ألف جندي حتى الآن باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 8174 إصابة، بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 578 الفا و319 من بينها 4179 حالة وفاة، و82 ألفا و401 حالة نشطة (مصابون حاليون).

وأمس الأول، قررت الحكومة الإسرائيلية تمديد الإغلاق المشدد الذي تشهده البلاد منذ 8 يناير/كانون الثاني الجاري حتى نهاية الشهر الجاري، بسبب استمرار ارتفاع أعداد الإصابات.

وتواجه إسرائيل معدلات إصابة مرتفعة بالوباء، إذ تجاوزت الإثنين الماضي، حاجز الـ10 آلاف إصابة يومية بكورونا، وهو أعلى تسجله منذ تفشي الوباء.

في سياق متصل، أعلنت الصحة الإسرائيلية تطعيم 2 مليون و364 ألفا و828 شخصا حتى الآن بلقاح فايزر- بيونتك، في ظل حملة تطعيم تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.