يوم مشمس في جبل الشيخ بعد تساقط الثلوج..صور

القدس المحتلة/سما/

تراكمت الثلوج على جبل الشيخ شمال فلسطين المحتلة بعد استمرار تساقطها، الليلة الماضية، وبدا الصباح مشمسا وصافيا وباردا.

ووفقا لإدارة المنتجع فإن تساقط الثلوج أضاف نحو 2 سم خلال الليلة الماضية، إذ بلغ تراكم الثلوج نحو 50 سم في الجزء السفلي ومترا في الجزء العلوي؛ فيما قدرت درجة الحرارة في الجزء السفلي -2.

وتوقع الراصد الجوي انحسار المنخفض الجوي، فيما تسود أجواء باردة جدا في ساعات الصباح وتشكل الصقيع في مناطق واسعة من البلاد.

ومن المتوقع أن يبقى الجو باردا نهارا وترتفع الحرارة بشكل طفيف، وباردا جدا في ساعات الليل مع جو مستقر لعدة أيام.













