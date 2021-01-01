رونالدو يعلق بعد تربعه على عرش كرة القدم

روما/سما/

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع فريقه يوفنتوس، بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب نابولي، بعد فوزه عليه بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت أمس الأربعاء، على ملعب "مابي" في مدينة ريجيو إيميليا.

وسجل رونالدو الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 64، قبل أن يضيف زميله الإسباني، ألفارو موراتا، الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليمنحا "اليوفي" لقب السوبر الإيطالي، ليضبح رونالدو بهدفه هذا أمام نابولي، أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في المباريات الرسمية عبر التاريخ، بعدما سجل 760 هدفا في مسيرته الكروية.



وفي أول تعليق له على تتويج فريقه بالسوبر الإيطالي، نشر رونالدو عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له وهو يحمل الكأس الغالية وكتب: "سعيد جدا بلقبي الرابع في إيطاليا... عدنا! هذا هو اليوفي الذي نحبه، هذا هو الفريق الذي نثق به وهذه هي الروح التي ستقودنا إلى الانتصارات التي نريدها! أحسنتم يا رفاق".