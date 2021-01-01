شاهد : إيفانكا ترامب تبكي في اللحظات الأخيرة لرحيل والدها

وكالات

ودعت أيفانكا ترامب وشقيقتها تيفاني، والدهما المنتهية ولايته، بالدموع أثناء مغادرته البيت الأبيض أمس الأربعاء قبل ساعات من تنصيب جو بايدن.



وأظهر مقطع فيديو لحظة بكاء ايفانكا وأختها تيفاني خلال وداع ترامب أثناء توجهه نحو الطائرة التي اقلته لمقر إقامته الجديد. حيث حضر جميع أبناء ترامب هذه اللحظة واستمعوا لخطاب والدهم الأخير.



وكان جميع أبناء ترامب "ايفانكا وإريك، دونالد جونيور وتيفاني"، متواجدون لسماع خطاب والدهم الأخير. وكانوا جميعهم يحاولون الحفاظ على ثباتهم العاطفي.



وظهرت ايفانكا وهي متأثرة للغاية وتبكي أثناء سماعها لخطاب والدها، وبعد أن ترك الميكروفون لزوجته ميلانيا لتُلقي كلمتها الأخيرة للشعب الأمريكي وتودعه.



