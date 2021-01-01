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شرط وحيد قد ينقل مبابي إلى ليفربول

الخميس 21 يناير 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرط وحيد قد ينقل مبابي إلى ليفربول



وكالات / سما /

يريد نادي ليفربول التوقيع مع لاعب بمستوى عاليم ليكون بديلاً للنجم المصري محمد صلاح في حالة مغادرته المحتملة لنادي ملعب الآنفيلد.

يريد صلاح بالتأكيد عقداً جديداً من النادي في حالة عدم رحيله، والكرة الآن في ملعب المدير الرياضي ماي كل إدواردز والمدرب يورجين كلوب.

وحسب صحيفة الأس الإسبانية فإن الملك المصري سيبلغ عامه الـ29 هذا الصيف وهذا ما يجعل إمكانية مغادرته للريدز محتملة.

ومع ذلك لن يستطيع ليفربول إنفاق مبالغ كبيرة لضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلا في حالة بيع محمد صلاح أو ساديو ماني.

يتطلع ريال مدريد لاستقدام نجماً كبيراً لقيادة خط الهجوم وقد يقع الاختيار على محمد صلاح وفي هذه الحالة سيكون باستطاعة الليفر دفع الراتب الكبير لمبابي والذي قد يقترب من 18 مليون جنيه إسترليني في السنة.

وكتبت صحيفة سبورت الإسبانية أن ليفربول حريص بالفعل عىل جلب النجم الفرنسي الشاب إلى النادي ومستعدون لدفع راتبه الضخم ولكن لن يحدث ذلك إلا إذا غادر نجماً كبيراً.

#ليفربول #كيليان مبابي

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