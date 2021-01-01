فيديو.. مانشستر يونايتد يعتلي الصدارة بفوز شاق على فولهام

وكالات / سما /

استعاد مانشستر يونايتد صدارة الدوري الإنجليزي من جديد بعدما ضاعت منه لسويعات لحساب جاره مانشستر سيتي الذي هزم أستون فيلا بهدفين دون رد في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء.

اليونايتد نجح في اعتلاء الصدارة مجدداً بنقاط الفوز على ضيفه فولهام، في اللقاء الذي جمع بينهما في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في ملعب كرافين كوتاج، لحساب مباريات الاسبوع الثامن عشر من المسابقة.

أصحاب الأرض كانوا من بادر بالتسجيل بهدف في الدقيقة الخامسة عبر أديمولا لوكمان، لكن ذلك لم يهز ثقة لاعبي المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير في أنفسهم.

ولم يتأخر رد فعل الشياطين الحمر، حيث نجح ادينسون كافاني في تسجيل هدف التعادل عند حلول الدقيقة 21 من الفترة الأولى، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل بين الفريقين.

وبحلول الدقيقة 65، غير نجم الوسط الفرنسي بول بوجبا الأوضاع بتسجيل هدف اليونايتد الثاني، الذي حافظ عليه الفريق الضيف حتى صافرة النهاية.

فوز يرفع رصيد اليونايتد للنقطة 40 في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.