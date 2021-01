"يويفا" تعلن عن تشكيلة فريق الأحلام لعام 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن تشكيلة فريق الأحلام لعام 2020 التي اختارها عشاق الساحرة المستديرة.

وشارك في الاستفتاء الذي طرحه "يويفا" عبر موقعه الرسمي لاختيار تشكيلة فريق الأحلام، 6 ملايين مشجع.

وضمت التشكيلة 11 لاعبا، بينهم 5 لاعبين من بايرن ميونيخ، الذي توج في الموسم الماضي بثلاثية تاريخية (دوري أبطال أوروبا، الدوري الألماني، وكأس ألمانيا)، بالإضافة إلى النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة.

في المقابل، شهدت القائمة غياب النجم العربي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول.

وجاء تشكيلة الـ"يويفا" لعام 2020 على النحو التالي:

