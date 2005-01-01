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موعد ومعلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

الخميس 21 يناير 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد ومعلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة



القاهرة / سما

أعلنت القناة الناقلة عن موعد ومعلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة اليوم الخميس 21 يناير 2021 في إطار مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقالت القناة إن موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب الساعة 05:00 مساء اليوم بتوقيت مصر وفلسطين والسودان وليبيا والأردن ولبنان، 06:00 لدى قطر والسعودية والكويت.

وتنطلق صافرة بداية مباراة المقاولون العرب ضد الأهلي الساعة 07:00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وعند 04:00 لدى تونس والجزائر والمغرب؛ وذلك من استاد السلام.

معلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب:

وتبث هذه الموقعة المهمة للفريقين على قناة أون تايم سبورت إتش دي الأولى المفتوحة (ON Time Sports 1 HD) بصوت المعلق محمد الكواليني، بالإضافة إلى محطات إذاعية.

ويسعى الأهلي إلى اللحاق بالزمالك الذي خطف صدارة الدوري الممتاز منه بفارق نقطتين وتعويض التعادل في الأسبوع الماضي أمام البنك الأهلي والعودة إلى سكة الانتصارات مجددا.

ولم يفز المقاولون على الأهلي منذ موسم 2018، إذ تغلب بطل الثلاثية في مصر على "العرب" في ذهاب وإياب الدوري المصري الموسم الماضي بهدفين دون مقابل وهدف نظيف تواليا.

ويأمل الأهلي بعدم التعثر قبل كأس العالم للأندية 2021، إذ يستعد نهاية الشهر الجاري للمغادرة إلى قطر من أجل مواجهة فريق الدحيل القطري ثم بايرن ميونخ الألماني حال انتصر في الافتتاح.

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