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أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

الخميس 21 يناير 2021 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق غزة



غزة/سما/

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الخميس كما يلي:

أسعار الخضروات :

البندورة: 1 ك = 1 شيكل


خيار: 8 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 1 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل: 1 ك = 2.5 شيكل

باذنجان : 1ك = 2 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 6 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

بطاطا حلوة: 5 – 6 ك = 10 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 3 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون:  6 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه:

موز: 1 ك = 4  شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 3 – 5 ك = 10 شيكل

كاكا (فرسمونة): 5 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 7 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 10

دجاج: 9

لحمة: 36

#أسواق غزة #اسعار الفواكه #قطاع غزة #اللحوم #الدجاج

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