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مقتل رجل ستيني بجريمة إطلاق نار في كفر برا بالداخل المحتل

الخميس 21 يناير 2021 07:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل رجل ستيني بجريمة إطلاق نار في كفر برا بالداخل المحتل



القدس المحتلة /سما/

قتل محمد مرار من بلدة جلجولية في منطقة المثلث الجنوبي، متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية كفر برا، مساء الأربعاء.

وعلم أن الضحية يبلغ من العمر 67 عامًا، وأعلن عن وفاته في مستشفى "مئير" في كفار سابا، حيث نقلته الطواقم الطبية لتلقّي العلاج.

وفي بيان مقتضب صدر عنها، اكتفت الشرطة بالإعلان عن فتح تحقيق في ملابسات الواقعة؛ وأشارت إلى أن الجريمة وقعت في منزل في كفر برا المجاورة لجلجولية.

وشهد مطلع العام الجديد 2021 استمرار أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي، إذ قتل في اليوم الثاني من العام فواز دعاس (56 عاما) في جريمة طعن بمدينة الطيرة بعد ساعات من مقتل الشاب وسام مأمون رباح (21 عاما) في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر.

وفي الخامس من كانون الثاني/ يناير الجاري، وقعت جريمة قتل في كفر قرع، وراح ضحيتها سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من البلدة، والشاب ساهر بسام حوشية من بلدة اليامون في منطقة جنين.

وفي الثامن من كانون الأول/ يناير الجاري، قتل الشاب صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما)، في جريمة إطلاق نار خلال شجار بقرية دريجات، شماليّ النقب.

هذا، وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام المنقضي (2020)؛ 100 ضحية بينها 16 امرأة، لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وقدمت الشرطة الإسرائيلية قرابة 30 لائحة اتهام في جرائم قتل وقعت في المجتمع العربي خلال العام الماضي، علما أن هذه الجرائم بلغ عددها 111 جريمة بحسب معطيات الشرطة، علما أن عدد جرائم القتل في المجتمع العربي في مناطق الـ48 بلغت 100 جريمة، عام 2020، وباقي الجرائم في القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وخلال العام الماضي أيضا، اعتقلت الشرطة 5713 مشتبها في جرائم إطلاق نار وحياز أسلحة، وقدمت 1548 لائحة اتهام في السياق. وتدل هذه المعطيات، بين أمور أخرى في أدائها، على تقاعس الشرطة الكبير في مواجهة استفحال الجريمة في المجتمع العربي.

#جريمة اطلاق نار #كفر برا #جلجولية #الداخل المحتل

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