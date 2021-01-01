مفاجأة الموسم.. فريق درجة ثالثة يقصي بريال مدريد من كأس الملك

مدريد/سما/

أطاح ألكويانو أحد فرق دوري الدرجة الثالثة، بريال مدريد من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما فاز عليه اليوم الأربعاء، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي امتدت إلى شوطين إضافيين، بإطار منافسات الدور الـ32 من البطولة.

وسجل لريال مدريد إيدير ميليتاو في الدقيقة (45+1)، بينما سجل لألكويانو سولبيس في الدقيقة 80، وكازانوفا في الدقيقة 115.

بدأ ريال مدريد المباراة كما هو متوقع، بالاستحواذ على الكرة، مقابل تراجع لاعبي ألكويانو إلى المناطق الدفاعية.

أول تهديد لريال مدريد في المباراة، كان في الدقيقة 12، حيث سدد مارسيلو كرة، لكن الحارس خوسيه خوان تصدى لها بسهولة.

وأرسل فيدي فالفيردي تصويبة قوية، حولها خوسيه خوان حارس مرمى ألكويانو إلى ركنية في الدقيقة 13.

وواصل حارس ألكويانو تألقه بالتصدي لتسديدة رأسية من ميليتاو مدافع ريال مدريد في الدقيقة 14.

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وجاءت أولى محاولات ألكويانو في الدقيقة 32، حيث تلقى مراد الغزواني كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وسددها بالرأس تصدى لها حارس ريال مدريد لونين، قبل أن يُشير الحكم لوجود تسلل.

ونجح المدافع إيدير ميليتاو في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 46، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من زميله مارسيلو وسدد رأسية قوية على يسار الحارس خوسيه خوان، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميرنجي (1-0).

ومع بداية الشوط الثاني، أرسل ماريانو دياز تصويبة من خارج المنطقة، بين يدي خوسيه خوان حارس مرمى ألكويانو في الدقيقة 50.

وتصدى خوسيه خوان حارس ألكويانو لتسديدة صاروخية من لوكاس فاسكيز وحولها إلى ركنية في الدقيقة 54.

وأضاع فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد فرصة مضاعفة النتيجة لفريقه في الدقيقة 78، حيث انفرد بالحارس خوسيه خوان الذي تألق وتصدى لتسديدته.

واقتنص خوسيه سولبيس هدف التعادل لفريق ألكويانو في الدقيقة 81، فمن ركلة ركنية احتسبت للفريق، وصلت الكرة لزميله لوبيز الذي مررها بالرأس إلى سولبيس ليسدد بسهولة في الشباك بعد هروبه من رقابة الدفاع المدريدي.

وحرم الحارس خوسيه خوان، ريال مدريد من تكرار سيناريو الهدف الأول، حيث أرسل مارسيلو كرة عرضية، إلى فاسكيز الذي سدد رأسية قوية تصدى لها حارس ألكويانو في الدقيقة 86.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين.

ومنذ الدقيقة 110، لعب ألكويانو بعشرة لاعبين بعد طرد رامون لوبيز، إثر نيله البطاقة الصفراء الثانية.

واقتنص خوانان كازانوفا الهدف القاتل لألكويانو في الدقيقة 115، الذي منح فريقه الانتصار وأطاح بريال مدريد من المسابقة.