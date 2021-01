عدوة ترامب تودعه بـ"طريقة ساخرة"

سخرت ناشطة البيئة السويدية غريتا تونبرغ، مساء الأربعاء، من رحيل الرئيس السابق دونالد ترامب من منصبه ومغادرته البيت الأبيض.



وكتبت تونبرغ عن ترامب في تغريدة على "تويتر": "يبدو أنه رجل مسن سعيد جدا، ويتطلع نحو مستقبل باهر ورائع. يسرني كثيرا أن أرى ذلك!".

وتأتي هذه التغريدة لغريتا تونبرغ بمثابة الإشارة الساخرة إلى تغريدة ترامب عنها، التي نشرها في 2019 بعد اختيار مجلة "تايم" الأميركية، لها كشخصية "عام 2019".

واعتبر ترامب اختيار تونبرغ كشخصية العام، "أمرا سخيفا للغاية"، وذكر في تغريدة نشرها في حسابه الرسمي على تويتر: "يتوجب على غريتا أن تتحكم في مشاكل الغضب لديها، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم مع صديق، اهدئي يا غريتا! اهدئي"، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9