ليدي غاغا تكشف سر الدبوس العملاق على صدرها خلال تنصيب بايدن..صورة

شاركت المغنية الأمريكية، ليدي غاغا، في مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء.

وأثارت المغنية الأمريكية موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل بعد ظهورها بدبوس ضخم ذهبي على صدرها.

ونشرت المغنية تغريدة مع صورة للدبوس الذي ظهر بشكل حمامة تحمل غصن زيتون، قائلة "حمامة تحمل غصن زيتون، لعلنا نصنع السلام مع بعضنا جميعا".

A dove carrying an olive branch. May we all make peace with each other. pic.twitter.com/NGbgKM9XiC