  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ليدي غاغا تكشف سر الدبوس العملاق على صدرها خلال تنصيب بايدن..صورة

الخميس 21 يناير 2021 06:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليدي غاغا تكشف سر الدبوس العملاق على صدرها خلال تنصيب بايدن..صورة



واشنطن/سما/

شاركت المغنية الأمريكية، ليدي غاغا، في مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء.

وأثارت المغنية الأمريكية موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل بعد ظهورها بدبوس ضخم ذهبي على صدرها.

ونشرت المغنية تغريدة مع صورة للدبوس الذي ظهر بشكل حمامة تحمل غصن زيتون، قائلة "حمامة تحمل غصن زيتون، لعلنا نصنع السلام مع بعضنا جميعا".


هذا وشاركت المغنية الأمريكية ليدي غاغا في حفل تنصيب بايدن، ونائبه، كامالا هاريس، حيث غنت النشيد الوطني الأميركي خلال مراسم التنصيب.

وكانت غاغا قد علقت في وقت سابق على اختيارها للمشاركة في حفل التنصيب قائلة "يشرفني بشدة أن أنضم إلى حفل تنصيب جو بايدن في 20 يناير لغناء النشيد الوطني والاحتفال بالتنصيب التاريخي لـه ولكامالا هاريس".


وليست هذه هي أول مرة تغني ليدي غاغا فيها النشيد الوطني، إذ سبق لها ذلك في افتتاح مباراة "السوبر بول 50" في عام 2016، وحازت وقتها على إشادات عديدة.

#ليدي غاغا #تنصيب بايدن

الأكثر قراءة اليوم

برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 7 السابعة كاملة (شاهد)

مشاهدة مباراة الجزائر وفرنسا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

آخر تطورات المنخفض الجوي .. ثلوج في غزة (صور)

شاهد: أول عضو لجنة مركزية في فتح يعلن رسميًا رفضه العلني لقرارات الرئيس بشأن القضاء

قناة اسرائيلية تكشف الهدف الرئيسي من زيارة رؤساء المخابرات المصرية والاردنية الى رام الله

كيف رد القذافي على طلب شركات أجنبية بيع الخمر وفتح نواد ليلية في ليبيا ؟

أبو كرش يكشف حقيقة ما يتم تداوله حول تفريغات 2005

الأخبار الرئيسية

بايدن

بايدن يوقع على 15 مرسوما في أول يوم من ولايته

تغيرر

حل لغز تغيير مسمى السفير الأمريكي في إسرائيل على تويتر

عباس زكي

عباس زكي: "مركزية فتح" لم تبحث ملف ترشيح أبو مازن.. ولا نعرف ما يدور باجتماعات الرئيس وزائريه

5

السفارة الأميركية تتراجع عن تغيير مفاجئ على مسمى السفير في القدس

بايدن

"منع ضرر نتنياهو".. أولوية الرئيس الامريكي الجديد في سياساته إزاء القضية الفلسطينية