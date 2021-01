سكرتيرة ترامب تترك رسائل لخلفها

كشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض المنتهية ولايتها كايلي ماكناني اليوم الأربعاء، أنها تركت رسائل لكبار المسؤولين الصحفيين في إدارة الرئيس جو بايدن.



ونشرت ماكناني عبر "تويتر" صورة للرسائل التي تركتها وكتبت: "أتمنى كل التوفيق لفريق الصحافة والاتصالات القادم للرئيس جو بايدن".

Wishing all the best to President @JoeBiden’s incoming press & communications team.



Left these notes for @PressSec, @K_JeanPierre, @SymoneDSanders & @KBeds — sending my prayers as you begin your service to the American People! pic.twitter.com/CFsVGSRDiC