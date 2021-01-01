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ما سر ارتداء اللون البنفسجي خلال حفل تنصيب بايدن؟

الخميس 21 يناير 2021 06:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما سر ارتداء اللون البنفسجي خلال حفل تنصيب بايدن؟



وكالات

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن العديد من الذين حضروا حفل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة أرادوا من خلال ارتدائهم اللون البنفسجي إيصال رسالة تدعو "لتوحيد الصف"

وارتدت نائبة الرئيس كامالا هاريس والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والسيناتور إليزابيث وارين اللون البنفسجي.

واختارت هاريس ارتداء فستان ومعطف مطابق باللون البنفسجي، وهو مصمم من قبل أمريكيين من أصل إفريقي هما كريستوفر جون روجرز وسيرجيو هدسون.

أما أوباما فارتدت زيا بلون التوت ومعطفا مع حزام ذهبي، بينما اختارت كلينتون طقما أرجوانيا ووشاحا.

ميشيل أوباما
كما ارتدت وارن أيضا اللون البنفسجي مع وشاح أرجواني فاتح وكمامة أرجوانية داكنة.

وغالبا ما يتم اختيار اللون البنفسجي لتمثيل الشراكة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لأنه مزيج من اللون الأزرق الذي يمثل الحزب الديمقراطي، والأحمر الذي يمثل الحزب الجمهوري.



هيلاري كلينتون
أما بالنسبة إلى هاريس فإن اللون له أيضا معنى آخر، حيث كانت ترتدي اللون الأرجواني في كثير من الأحيان خلال حملتها لتكريم شيرلي تشيشولم، التي ألهمت حياتها المهنية من خلال ترشحها للرئاسة.

وللون البنفسجي روابط تاريخية مع حركة الاقتراع، حيث أشارت مجلة Vanity Fair سابقا إلى أن هذا اللون جنبا إلى جنب مع الأبيض والأخضر، يشكل علم الاقتراع.

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ميشيل أوباما
هيلاري كلينتون

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