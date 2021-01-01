البيت الأبيض يكشف عن أول زعيم يهاتفه بايدن

واشنطن/سما/

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الأربعاء إن أول اتصال هاتفي للرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعيم أجنبي سيكون مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الجمعة.

وخلال أول إفادة لها، قالت ساكي إن الزعيمين سيناقشان القضايا الثنائية فضلا عن مناقشة إلغاء بايدن للتصريح ببناء خط أنابيب كيستون.



وأدى بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة اليوم، واضعا يده على إنجيل توارثته أسرته لأكثر من قرن أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وتعهد "بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته".

وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية.