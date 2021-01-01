  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البيت الأبيض يكشف عن أول زعيم يهاتفه بايدن

الخميس 21 يناير 2021 06:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض يكشف عن أول زعيم يهاتفه بايدن



واشنطن/سما/

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الأربعاء إن أول اتصال هاتفي للرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعيم أجنبي سيكون مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الجمعة.

وخلال أول إفادة لها، قالت ساكي إن الزعيمين سيناقشان القضايا الثنائية فضلا عن مناقشة إلغاء بايدن للتصريح ببناء خط أنابيب كيستون.


وأدى بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة اليوم، واضعا يده على إنجيل توارثته أسرته لأكثر من قرن أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وتعهد "بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته".

وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية.

#البيت الابيض #بايدن #جاستن ترودو

الأكثر قراءة اليوم

برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 7 السابعة كاملة (شاهد)

مشاهدة مباراة الجزائر وفرنسا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

آخر تطورات المنخفض الجوي .. ثلوج في غزة (صور)

شاهد: أول عضو لجنة مركزية في فتح يعلن رسميًا رفضه العلني لقرارات الرئيس بشأن القضاء

قناة اسرائيلية تكشف الهدف الرئيسي من زيارة رؤساء المخابرات المصرية والاردنية الى رام الله

كيف رد القذافي على طلب شركات أجنبية بيع الخمر وفتح نواد ليلية في ليبيا ؟

أبو كرش يكشف حقيقة ما يتم تداوله حول تفريغات 2005

الأخبار الرئيسية

تغيرر

حل لغز تغيير مسمى السفير الأمريكي في إسرائيل على تويتر

عباس زكي

عباس زكي: "مركزية فتح" لم تبحث ملف ترشيح أبو مازن.. ولا نعرف ما يدور باجتماعات الرئيس وزائريه

5

السفارة الأميركية تتراجع عن تغيير مفاجئ على مسمى السفير في القدس

بايدن

"منع ضرر نتنياهو".. أولوية الرئيس الامريكي الجديد في سياساته إزاء القضية الفلسطينية

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة